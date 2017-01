Solden slecht gestart door winterprik

De wintersolden kenden geen positieve start, maar daar zat het winterweer van de afgelopen dagen voor een groot stuk tussen. Gemiddeld daalde de omzet van de modedetailhandel met 2 procent ten opzichte van de eerste soldendagen van vorig jaar, meldt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ).

“Het is jammer dat zoveel consumenten zich gisteren lieten afschrikken door de waarschuwingen, want zeker in Vlaanderen waren de meeste wegen vlot berijdbaar”, luidt het bij het NSZ.

De eerste dagen van de wintersolden verliepen eerder matig voor de modedetailhandel. Uit een telefonische rondvraag van NSZ blijkt dat hun omzet met twee procent gedaald is ten opzichte van de eerste soldendagen van 2016. “Die solden begonnen toen wel op een zaterdag, doorgaans een topdag om de koopjes mee te starten, en kenden meteen een felle start.”

Die felle start bleef afgelopen dinsdag, 3 januari, uit. De solden begonnen op de eerste dag met een status quo. Ook de daarop volgende dagen verliepen gelijkaardig, alleen zaterdag verliep de verkoop in mineur door het winterweer. De vele aankondigingen om de baan niet op te gaan werden vlot gerespecteerd, ook al lag het wegdek er in de meeste delen van Vlaanderen behoorlijk goed bij.”