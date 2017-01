Deze jongeman (20) is vier maanden zwanger

Via een spermadonor die hij op Facebook vond, raakte Hayden Cross (20) vier maanden geleden zwanger. Het proces van zijn geslachtsverandering zet hij tot de geboorte even on hold. Daarmee is hij een unicum in Groot-Brittannië.

Hayden Cross (20) werd als vrouw geboren, maar zegt zich daar nooit goed bij gevoeld te hebben. Als kind had hij een vriendenkring met enkel jongens. Later voelde hij zich voornamelijk aangetrokken tot mannen, hoewel hij nu biseksueel is.

Enkele jaren geleden besliste hij dat hij ook zelf als man door het leven wil gaan. Hij begon met het innemen van mannelijke hormonen waardoor hij gezichtsbeharing en een lagere stem kreeg. Omdat de jongeman uit Gloucester sowieso kinderen wil, wou hij zijn eicellen laten invriezen.

Maar de dokters weigerden de behandeling van 4.000 pond uit te voeren. Daarom besliste Hayden om zelf nog een kind ter wereld te brengen vooraleer hij het proces van zijn geslachtsverandering voortzet. Via Facebook zocht en vond hij een spermadonor.

“Ik had het slechte vooruitzicht om niet de man - en de vader - te worden die ik wilde zijn”, vertelt hij zondag aan The Sun. “Ik had het gevoel dat ik geen andere keuze had dan zelf een kind te krijgen. Ik wil het beste voor mijn baby’tje, en ik zal een fantastische vader zijn.”

Intussen is Hayden vier maanden zwanger. Hij is van plan om single te blijven tot het kind oud genoeg is om de situatie niet ingewikkelder te maken. “Ik maak me wel zorgen om hoe ik er uit zal zien en wat de mensen over me zullen zeggen”, geeft de jongeman eerlijk toe.