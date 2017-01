’Ikea neirleggen’ jongeman benoemt alles in IKEA met Aalsters dialect en het is hilarisch.

Aalst - Een hilarische video van de 25-jarige Aalstenaar Leonard Santos wordt de laatste dagen massaal gedeeld op het internet. De man was namelijk op bezoek in IKEA waar hij samen met zus Marie en vriendin Kelly alles benoemt in het Aalsters dialect.

Niets speciaal zou je zo denken, maar elke zin begint hij met ‘IKEA’, wat in het Aalsters ‘hier kan je je’ betekent. Dat de mogelijkheden eindeloos zijn in meubelgigant IKEA wordt snel duidelijk in de video van anderhalve minuut.

Van “ikea vraugen steln” tot “ikea’nen schmink doen”: Leonard en z’n gezelschap kunnen werkelijk bij elk voorwerp wel iets verzinnen. Tóch is er iets wat je ook niet kan in IKEA. Bij de uitgang van de winkel komen ze samen tot het besluit dat je “ikea giejne ventj op doeng” (ofte: hier kan je geen man vinden).