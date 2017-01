Wout van Aert verklaart omstreden schietgebaar na BK, concurrentie reageert gelaten op demonstratie

Een demonstratie van jewelste gaf Wout Van Aert rond de hippodroom in Oostende op het BK. “Ik ben van mezelf geschrokken”, aldus de nieuwe Belgische kampioen. “Ik had niet gedacht dat ik de eerste halve ronde zou wegrijden.” Van Aert maakte een sluipschuttergebaar aan de finish - wat meteen voor reacties zorgde op sociale media - maar zijn bedoelingen waren nochtans onschuldig, zo blijkt. En de concurrentie? Die reageerde gelaten op de demonstratie van de kampioen. Lees hier alle reacties!

Wout van Aert was uiteraard tevreden na zijn demonstratie: "Dit had ik natuurlijk gehoopt maar niet verwacht. Met een snelle start wilde ik hun ambities wel meteen de kop indrukken. Na de brug richting het zand hoorde ik al via de speaker dat ik een voorsprong had van tien seconden maar ik dacht dat dat overdreven was. Op de hippodroom zag ik echter dat het klopte en dat (ploegmaat) Tim Merlier op kop reed. Dat was natuurlijk goed voor mijn moraal want ik wist dat ze snel voor de tweede plaats zouden koersen. Ik had meteen het goede gevoel te pakken maar ik ben hier van mezelf geschrokken. Ik had niet gedacht dat ik de eerste halve ronde zou wegrijden van de concurrentie.”



"Ik weet ook wel dat winnen na een spannende cross mooi is maar als je met zoveel overmacht de titel kan pakken, is dat toch ook heel mooi. Met de spankracht was ik niet bezig, in een kleinere cross kan je daar nog rekening mee houden maar een BK is daar niet echt een goed moment voor. Er kan altijd nog iets gebeuren. En de supporters zien toch ook graag dat de beste wint..."



Van Aert sprak zich ook tevreden uit over het parcours: “Het stuk in het zand na de brug was fantastisch. Met 50 per uur het zand induiken, dat is nooit gezien. Zoiets zijn we niet gewoon.

De rol van topfavoriet was deze keer dus niet te zwaar om dragen. "Ik was inderdaad rustig deze week, ik heb veel geleerd uit de voorbije jaren. Er werd gezegd dat ik alleen kon verliezen maar ik had toch mijn eigen ambities en wilde iets tonen. Ik kwam met een positieve ingesteldheid: ik had al 13 zeges op zak en als ik niet won zou de wereld niet vergaan. Al waande ik me zeker niet onklopbaar, dat is altijd gevaarlijk en ik probeer altijd bescheiden te zijn."

En wat nu, het WK? "Laat me eerst maar wat genieten, vanavond en morgen in Otegem. Dinsdag vertrekken we op stage met de ploeg en vanaf dan kijk ik naar het WK. Wie me kan kloppen? Buiten België zou je dat misschien al binnen enkele weken kunnen zien (lachje) maar in België hebben we momenteel een jonge generatie. Maar ik had het er met Laurens Sweeck nog over: enkele jaren geleden kon ik hem bij de jeugd nooit kloppen, zo'n kantelpunt is ook in de andere richting mogelijk."

"Dat schietgebaar? Veel moet je daar niet achter zoeken"

Van Aert maakte een sluipschuttergebaar aan de finish, wat meteen voor reacties zorgde op sociale media. "Ik had tijd om na te denken onderweg over mijn zegegebaar", zei hij, "en dat is het geworden. Het verwijst naar de naam van mijn nieuwe ploeg, Sniper Cycling Team (Crelan-Charles, red), meer moet je daar niet achter zoeken."

Pauwels: “Onverwacht tweede na slechte eerste helft”

Kevin Pauwels toonde zich meer dan tevreden met zijn tweede plaats: “Ik wist op voorhand dat dit geen parcours voor mij was”, aldus de kopman van Marlux-Napoleon Games. “Dit had ik niet verwacht. Dus ben ik meer dan tevreden.”

“Ik heb Van Aert niet zien wegrijden. Maar toen ik hem wat later voor ons zag uitrijden wist ik dat hij vertrokken was”, aldus Pauwels.

Sweeck: “Dat anderen al snel lieten begaan, snap ik ook niet”

Laurens Sweeck was vooral opgelucht met zijn derde plaats, nadat hij vorig weekend nog ziek was geworden. “Ik ben inderdaad opgelucht maar ook zonder die ziekte had ik hiervoor getekend. Dit was uiteindelijk het hoogst haalbare, ik wist ook dat Kevin de laatste weken sterk op dreef was.”

Sweeck nam een slechte start en dat was nefast voor het koersverloop. “Ik liet me wegdringen in het zand en verloor meteen enkele kostbare seconden die je niet zomaar meer goed kan maken. Na die ziekte wilde ik me bovendien niet opblazen want in een BK wordt er altijd erg snel gestart. Dat anderen al snel lieten begaan, snap ik ook niet. toon Aerts deed wel nog moeite maar kreeg geen steun met vijf man in zijn wiel. Tja, sommige renners kiezen ervoor om zo te rijden. Ik heb liever het gevoel aan de meet dat ik alles gegeveven heb. Nu ja, ieder zijn eigen stijl.”

“Het was een mooi maar zwaar parcours. Na die brug werd het wel telkens gevaarlijker met al die putten. Naar boven rijden was ook erg lastig, ik was blij dat ik de laatste keer boven was. Die strook op het zand waar we ons voort trokken aan de nadars zag er misschien niet uit maar het spoor was er en daar hebben we gebruik van gemaakt.”

Merlier: “Niemand deed moeite”

“Ik had beste dag van het seizoen, maar mijn plannetje is niet gelukt. Ik maakte de verkeerde bandenkeuze in het begin. Ik had gehoopt om Laurens Sweeck nog af te houden op het einde, maar dat is niet gelukt. Laurens had niet door dat ik langs binnen ging komen op de brug”, wist Tim Merlier te vertellen.

“Dat van Aert vrij spel had? Ik hield me niet volledig in hoor, maar de rest deed gewoon geen moeite om Wout terug te halen. Ik keek achterom maar niemand deed echt moeite. Ze reden voor de tweede plek. Of ik nu hoop op selectie voor WK? Ik wist niet dat we met acht mochten gaan. Dan hoop ik er wel op ja, dan doe ik volgende week nog eens extra mijn best”, sloot Merlier af met een kwinkslag.

Aerts: “Had podium voor ogen”

“Ik had hier toch een podiumplaats voor ogen, ja. De vijfde plaats was niet wat ik wilde. Maar het was al sneller beslist dan ik gestart was. Tegen dat ik voorin zat, had Wout al zeventig meter voorsprong. En niemand deed echt iets om een achtervolging in te zetten.”

Albert: “Wisten dat Wout goed was”

Niels Albert (Crelan-Charles): “We wisten dat Wout goed was maar dit hadden ook niet verwacht. We hebben bewust niet gewisseld, met rhino’s rijden was het beste. Of we vertrokken zijn voor een aantal jaar? Laat het ons hopen. Mannen als Iserbyt weten nu ook hoe laat het is, bij de profs gaat het sneller hé.”

Nuyens: "Nog geen Roubaix dit voorjaar"

Nick Nuyens was uiteraard een tevreden eigenaar van Crelan-Charles. Maar deze titel heeft (voorlopig) geen invloed op zijn wegprogramma, liet Nuyens weten: "Dit voorjaar nog niet, zoiets inplannen gebeurt beter voor het crossseizoen. Afwachten wat hijzelf zal beslissen. We hebben nu nog geen wildcard voor Parijs-Roubaix in 2017 maar zijn er wel mee bezig, al denk ik niet dat dat al de bedoeling is. Ik denk dat we komend seizoen nog koersen zullen rijden zoals de Ronde van België en de nieuwe Eneco-Tour. Vergeet niet dat Wout vanaf nu op procontintentaal niveau zal koersen, altijd tussen profs en dat zal al moeilijk genoeg zijn. Hij zal zelf wel aangeven wanneer hij meer naar de weg wil, zijn prioriteit ligt nu nog bij de cross."