Batshuayi laat zich opmerken met goal en assist bij Chelsea, Liverpool niet voorbij vierdeklasser

Michy Batshuayi heeft zich meteen laten opmerken bij zijn eerste basisplaats sinds oktober voor Chelsea. In de FA Cup-match tegen lagere divisie-club Peterborough wist de Rode Duivel te scoren en gaf hij ook een assist: 4-1. Divock Origi kwam met Liverpool verrassend niet voorbij vierdeklasser Plymouth Argyle FC.

Liverpool nam het zondag op tegen vierdeklasser Plymouth Argyle FC. Eitje dus, zou je denken, maar Liverpool kwam niet tot scoren en bleef steken op een 0-0 gelijkspel. Tot groot jolijt van de 8000 meegereisde Plymouth-fans natuurlijk, die een feestje vierden met dit gelijkspel.

Al moet er wel een kanttekening gemaakt worden bij dit resultaat. Manager Jurgen Klopp gaf heel wat basisspelers rust in een druk seizoen en voerde maar liefst tien wissels door. Loris Karius nam zo de plaats van Simon Mignolet in in doel, Origi kreeg in de spits jeugdspelers Ojo en Woodburn naast zich. Het was het jongste elftal ooit (!) dat speelde voor Liverpool.

Foto: REUTERS

Ook met een veredeld B-elftal had Liverpool de wedstrijd in handen, maar scoren lukte niet tegen de groene muur die Plymouth had opgetrokken. Liverpool kreeg maar liefst 28 doelkansen, maar schoot maar vier maal tussen de palen. Een replay moet dus beslissing brengen wie doorstoot.

Vorig seizoen ging Liverpool er in de vierde ronde uit in de FA Cup. Het is al van 2006 geleden dat de club die beker nog eens kon winnen.

De 8000 meegereisde Plymouth-fans vierden feest. Foto: Photo News

Chelsea, dat aantrad met een veredelde B-ploeg, had geen kind aan Peterborough. Michy Batshuayi kreeg voor het eerst sinds eind oktober nog eens vanaf de start zijn kans bij The Blues, Eden Hazard begon op de bank en van Thibaut Courtois was er zelfs geen spoor.

Niet dat dat veel uitmaakte. De leider in de Engelse Premier League liet aanvalsgolf na aanvalsgolf op het doel van Peterborough-doelman Luke McGee afrollen. Halverwege de eerste helft viel daar de 1-0 uit: een afstandsschot van Nathaniel Chalobah werd door McGee in de voeten van Pedro geduwd. Die kapte zijn belager uit en besloot vervolgens hard in de verste winkelhaak. Op slag van rust mocht ook Michy Batshuayi, die tot dan toe geen al te gelukkige match speelde, zijn duit in het zakje doen. Een voorzet van Branislav Ivanovic werd door de klaarkijkende Ruben Loftus-Cheek afgelegd voor de Rode Duivel, die beheerst afwerkte.

Na rust duurde het niet lang vooraleer de derde tegen de touwen lag. Eerst miste Loftus-Cheek nog na een pass van Batshuayi, maar enkele minuten later krulde Willian de 3-0 in de verste hoek. Bij de blauwhemden kreeg John Terry achterin nog eens zijn kans, maar de kapitein van Chelsea pakte twintig minuten voor tijd zowaar rood door de doorgebroken Angol onderuit te schoffelen. Tegen tien man kwam een beter spelend Peterborough opzetten en wist het ook de aansluitingstreffer te scoren. Tom Nichols schoof een lage voorzet in doel. De spanning kwam echter niet meer terug toen Batshuayi de bal goed afschermde en gepast aflegde voor Pedro, die de 4-1 in doel plaatste. In het slot miste de Belgische spits nog een uitgelezen kans op zijn tweede doelpunt toen hij op pass van Pedro helemaal alleen mocht aanleggen in de zestien. Hij besloot echter pal op McGee.