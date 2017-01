Batshuayi scoort meteen bij eerste basisplek sinds oktober voor Chelsea

GOAL by @mbatshuayi ! #ChelseaPeterborough live on Eleven Sports & elevensports.be #FACup pic.twitter.com/tzjisWnKAf

Michy Batshuayi heeft in de FA Cup tegen Petersborough eindelijk nog eens een basisplaats gekregen bij Chelsea, en verzilverde die meteen met een doelpunt. De Rode Duivel scoorde net voor de rust de 2-0 met een knap schot. Voor Batshuayi was het al van eind oktober geleden dat hij nog eens een basisplek gekregen had bij The Blues. In de competitie kwam hij nog niet verder dan een resem invalbeurten.