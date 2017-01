VIDEO. Dappere carnavalist redt vrouw uit brandend huis

Lanaken - In Gellik bij Lanaken heeft een man een vrouw uit een brandend huis gered. De man wandelde voorbij het huis na een carnavalsfuif en hoorde de vrouw om hulp roepen. Hij probeerde eerst om auto’s tegen te houden en ging daarna zelf het brandende huis binnen op zoek naar de vrouw. Die werd achteraf uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht omdat ze erg veel rook ingeademd had.

De brand is ontstaan in de keuken, waarschijlijk door een microgolfoven. Door de dikke rook is het huis enkele dagen onbewoonbaar.