AS Roma nadert na krappe zege bij Genoa tot op een punt van leider Juventus

Brussel - AS Roma heeft op de negentiende speeldag in de Italiaanse Serie A een 0-1 zege geboekt op het veld van Genoa. Radja Nainggolan startte in de basis en werd in de 88e minuut naar de kant gehaald bij de Romeinen, die tot op één punt van leider Juventus naderen. Thomas Vermaelen kampt met een kuitblessure en stond niet op het wedstrijdblad.

AS Roma dankt de overwinning aan een owngoal van Armando Izzo, die in de 36e minuut een voorzet/schot van Bruno Peres voorbij zijn eigen doelman devieerde. Roma-doelman Szczesny hield met een knappe reflex op een schot van Ninkovic de 0-1 ruststand vast. Na de pauze kopte Dzeko een voorzet van Nainggolan tegen de paal. In de slotminuten hield Szczesny met een knappe redding Ocampos van de gelijkmaker. In de stand heeft AS Roma 41 punten, één minder dan Juventus. De Oude Dame speelde wel twee wedstrijden minder en treedt zondagavond nog thuis aan tegen Bologna.

Inter Milaan is verder met 1-2 gaan winnen op het veld van Udinese, de club van Sven Kums. De thuisploeg kwam in de 17e minuut op voorsprong via Jankto. Ivan Perisic schoot de Nerazzurri op slag van rust langszij. Na de wissel van Kums in de 63e minuut kopte de ex-spits van Club Brugge de 1-2 tegen de netten. Inter is voorlopig zevende, Udinese vertoeft op de tiende plaats.