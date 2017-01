Een saai BK? Wij zagen emotie, spanning, intrige en nog veel meer

We hoeven er niet flauw over te doen. Het honderdste Belgisch Kampioenschap veldrijden bij de mannen elite is allicht het meest voorspelbare uit de geschiedenis geworden. Keizer Wout kwam, zag en overwon. En liet een slagveld van ontmoedigde tegenstanders achter. Na amper twee minuten was het partijtje “één tegen allen” al gestreden. Wat volgde was een majestueuze triomftocht van 58 minuten over de Hippodroom van de Koningin der Badsteden. En dus werd het BK al snel “saai” en “overbodig” genoemd. Maar niet door ons. Wij doen vandaag liever even tegendraads en zagen een BK dat alles had wat een goed verhaal nodig heeft: een intrige, een mooi decor, emotie, spanning en een superheld.