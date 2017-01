Oostende-youngsters: “Willen tips vragen aan El Ghanassy maar ons Frans is niet goed genoeg”

Oostende - Winterstages zijn ideaal om jongeren te lanceren. Ooit interviewden wij Sven Kums toen hij nog een nektapijt had en 50 kg woog. Ondertussen is die Gouden Schoen en 6 miljoen waard. Ook KV Oostende heeft met Jelle Bataille (17) en Robbie D’Haese (17) twee jeugdproducten mee naar Spanje. Maak kennis met het KVO van de toekomst.

De twee tieners zijn nerveus voor hun allereerste interview. Ze zetelen naast elkaar in het mooie La Finca Hotel. “Logisch toch?”, aldus Jelle Bataille. “Dat zijn hier toch vedetten bij de eerste ploeg van KVO. Onze stress is wel al een beetje weg nu we al een paar dagen meetrainen en de spelers ons goed opvangen. Trainer Yves Vanderhaeghe is daar ook wel belangrijk in. Hij praat veel met ons en zegt dat genieten hier in Spanje. Er is geen enkele druk.”

Op training draaien het tweetal alvast goed meer. “De snelheid van uitvoering ligt wel heel hoog”, vervolgt D’Haese. “Dat tempo moeten we oppikken en we moeten ook meer body kweken om de duels te kunnen aangaan. Daarom proberen we af en toe te fitnessen, want als we straks weer naar school moeten komt dat er niet altijd van.”

Foto: Photo News

D’Haese en Bataille - het klinkt een beetje als een politieserie - spelen al bijna heel hun carrière bij KV Oostende. Allebei kenden ze tussen de U12 en de U15 een kort intermezzo bij Club Brugge, maar ze keerden daarna terug naar het oude nest. “Club was geen slechte ervaring, maar we voelden ons beter bij KVO”, legt Bataille uit. “Ja, ik weet dat hier nog niet veel jeugdproducten zijn doorgebroken, maar als de toptalenten zoals Igor Vetokele, Birger Verstraete, Jinti Caenepeel niet waren weggeplukt hadden hier toch al mooie namen gevoetbald. Dat wij nu mee mogen op stage toont toch aan dat er iets beweegt binnen de jeugd van KVO. Het is onze droom om hier door te breken. Al beseffen we natuurlijk dat de concurrentie niet min is.”

Maar misschien geeft het duo de kustploeg ooit wel vleugels, want het zijn beiden flankaanvallers. “Ikzelf ben linksbuiten”, klinkt het bij D’Haese. ‘Mijn snelheid en mijn actie zijn mijn troeven. Als rechtsvoetige kan ik ook gevaarlijk naar binnen komen.”

Bataille vult aan: “Ik moet het dan weer van mijn traptechniek hebben en mijn grinta. Ik haat het om te verliezen. Dat zal ik wel een beetje van mijn pa Kurt hebben. Die was ooit trainer bij KV Oostende en nu coacht hij Oostduinkerke. Hij komt altijd kijken en als het nodig is gaan we bijtrainen op de Schorre. Mijn neef is trouwens Michiel Jonckheere die hier bij de A-kern zit. We vierden onlangs samen kerstmis en hij zorgt ervoor dat ik me tussen de grote jongens toch wat beter op mijn gemak voel.”

Belgische U18

Al is Michiel Jonckheere niet het grote voorbeeld van de twee. Dat zijn El Ghanassy en Fernando Canesin. “Iemand als El Ghanassy hou ik wel in de gaten”, zegt D’Haese. “Ik zou hem wel om raad willen vragen, maar helaas is mijn Frans niet goed genoeg. Dat is nog een werkpunt.”

Foto: Photo News

Dat zal dan gebeuren op het Pegasus Instituut in Oostende. “Daar zitten we wel in het topsportproject maar ik zet toch niet alles op het voetbal”, besluit D’Haese. “Ja, ik heb al een lief en later wil ik ook mijn diploma als LO-leerkracht behalen.”

“Aan vriendinnetjes hebben doe ik niet mee”, eindigt Bataille lachend. “Na het middelbaar wil ik wel nog iets met economie doen, maar voetbal blijft onze droom. Zo werden we onlangs allebei geselecteerd voor de Belgische U18 voor een interland in Oostenrijk. Bondscoach Gert Verheyen komt ons regelmatig bekijken en gelooft in ons. Uiteraard is doorbreken bij Oostende mijn prioriteit, maar het was toch een eer dat ik bij de nationale ploeg met toppers als Zinho Vanheusden en Xian Emmers van Inter mocht meedoen, met Hannes Delcroix van Anderlecht, met Louis Verstraeten van AA Gent. Dat zijn even mooie ervaringen als deze stage hier.”