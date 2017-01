Koningin Paola heeft ziekenhuis verlaten

Koningin Paola heeft dinsdag het ziekenhuis verlaten en revalideert nu thuis. Dat berichten verschillende media en bevestigt ook het paleis. De koningin lag een week in het ziekenhuis, nadat ze bij een val een wervelfractuur had opgelopen.

Het was het RTL-programma “Place royale” dat als eerste meldde dat koningin Paola het ziekenhuis Saint-Luc in Brussel heeft verlaten en herstelt in het Kasteel Belvédère. Op 28 december meldde het paleis dat koningin Paola in het ziekenhuis lag en dat haar revalidatie “meerdere maanden” zou duren.

Het is onduidelijk in welke omstandigheden koningin Paola ten val kwam.