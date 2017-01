Swings ontevreden ondanks brons: “Leuk, maar ik sta niet waar ik wil staan”

Sfeer genoeg in Thialf, en tot zijn eigen verbazing kon Bart Swings (25) ook een bronzen feestje bouwen. Een klein feestje. “Het zal mij iets meer motiveren om aan een goede schaatstechniek te werken. Want die heb ik een heel weekend niet gevonden.” De echte test wacht over enkele weken op het WK afstanden.

Ik wilde niet goed zijn op dit EK, ik wil goed zijn op het WK afstanden in Zuid-Korea Bart Swings

Toen hij ging uitfietsen na zijn 10km, was hij ervan overtuigd: het zou een vierde plaats worden. Maar toen kraakte de Noor Sverre Lunde Pedersen, die naar eigen zeggen ziekjes was, en mocht hij toch naast de Nederlanders Sven Kramer en Jan Blokhuijsen op het podium staan. Hij had zelfs tweede kunnen zijn: officieel had Blokhuijsen gediskwalificeerd kunnen worden toen hij na een valse start met zijn schaats over de startlijn stond, maar geen haar op Swings’ hoofd dat eraan dacht om daarover te zeuren. “Zoals Kramer ook zegt: een 10km win je niet bij de start.”

Een derde allroundmedaille dus voor Swings, na het brons op het WK allround in 2013 en zilver op het EK allround in 2016. En zeggen dat hij na drie van de vier afstanden zelfs even had getwijfeld om de 10km te rijden, ontgoocheld na een slechte 500m, een behoorlijke 5.000m en een slechte 1.500m. “Op snelheid komen lukt nog altijd niet. Eens ik op snelheid ben, gaat het beter.”

Nieuwe schaatstechniek

De achtergrond: Swings is dit seizoen anders gaan schaatsen, wat hem op termijn sneller dan ooit moet doen gaan. Dat ging goed op de eerste trainingsstage in Inzell, maar daarna liep het mis. “Die goede techniek van in het begin van het seizoen heb ik een heel weekend niet gevonden”, aldus Swings. “Die medaille is leuk, maar ik sta niet waar ik op dit moment wilde staan.”

“Zijn snelheidsnummers zijn nog altijd ondermaats”, zegt zijn coach Jelle Spruyt. “Als hij moe wordt, komt zijn skeelerslag soms weer boven (Swings was oorspronkelijk een skeeleraar, nvdr.) en dat is een pak zwaarder voor zijn benen, waardoor hij sneller verzuurt. Al gaat het wel de goede richting uit.”

Er geldt slechts één remedie om technisch weer de oude te zijn: veel ijstraining. Op dit EK hadden de Nederlanders een voorsprong: ze hebben nog maar net hun nationale kampioenschappen achter de rug en zitten dichter tegen hun piek aan dan Swings, die een andere aanpak heeft gekozen. Hij komt uit een trainingsblok in Porugal om de algemene conditie op te vijzelen, en heeft nog niet zoveel ijstraining in de benen. “Ik weet dat ik voor dit EK te laat met trainingen op het ijs begonnen ben”, zegt Swings. “Maar ik wilde niet goed zijn op dit EK, ik wil goed zijn op het WK afstanden in Zuid-Korea.”

Dat WK vindt begin februari plaats. Vanaf nu staat hij vrijwel constant op het ijs. “Deze medaille zal me wel meer motiveren”, zegt Swings nog. “Want ik moet absoluut nog werken aan mijn techniek. En ik hoop niet dat ik deze zin na het WK afstanden moet herhalen. ”

Oog op Winterspelen 2018

Anders gezegd: als hij op het WK afstanden door de mand valt, moet hij zich zorgen maken. Dit preolympisch jaar is namelijk opgebouwd als een blauwdruk van het olympisch jaar 2018.

Op de Olympische Winterspelen worden titels per afstand uitgedeeld, net zoals op het WK afstanden. Bij een allroundkampioenschap worden slechts één keer medailles uitgereikt, na vier afstanden, dat is niet te vergelijken met de Spelen. “Daarom was dit EK ook geen hoofddoel”, aldus Swings. “Ik wil dit seizoen zo veel mogelijk laten lijken op het olympische seizoen. Medailles waren minder belangrijk dan mijn techniek.”

“Het blijft een nadeel dat hij niet elke dag op het ijs kan staan”, zegt coach Spruyt nog. “Daarvoor zouden we hier moeten komen wonen, maar in combinatie met zijn studies is dat vrijwel onmogelijk (Swings studeert burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven, nvdr.). Nu heeft hij al enkele examens verplaatst, zodat we wat meer op het ijs kunnen staan. Voor de Olympische Spelen zal hij zo goed als niets doen, zodat hij zich helemaal op het schaatsen kan concentreren. Als hij de techniek echt in de benen heeft, kunnen de chrono’s snel beter.”