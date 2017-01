Recordcontract of transfer voor Romelu Lukaku?

De toekomst van Romelu Lukaku bij Everton is meer dan ooit een vraagteken na een zoveelste seizoen zonder prijs. Everton was één van de zes Premier League-clubs die sneuvelden in de 1/32ste finale van de FA Cup: een grijs seizoen dreigt, en dus stelt ook de Rode Duivel zich vragen bij zijn toekomst bij de club uit Liverpool.

De Rode Duivel heeft nog altijd niet bijgetekend en zou azen op een vertrek

Lukaku scoorde zaterdag nog de eerste goal van de wedstrijd tegen Leicester, maar twee goals van Ahmed Musa bezegelden het lot van The Toffees. Na afloop hamerde manager Ronald Koeman op de komst van “onmiddellijk bruikbare versterking”. Zijn uitval kon op weinig begrip rekenen van het bestuur.

De eergierige club uit Liverpool wacht al sinds 1995 op zilverwerk en Koeman hoopt de overbodige United-spelers Memphis Depay en Morgan Schneiderlin naar Everton te lokken.

Everton wil Lukaku verleiden met een recordcontract, maar het papier is nog altijd niet ondertekend. Volgens insiders heeft Lukaku zijn zinnen op een vertrek gezet. Tekenen wil hij alleen als er garanties zijn dat hij voor een bepaalde prijs mag vertrekken. Naar verluidt zou er interesse uit China zijn, maar Lukaku acht zich met zijn 23 jaar nog veel te jong daarvoor. Het liefst wil hij het proberen bij een echte topclub, maar de kans dat Everton hem al in januari laat gaan, is klein.