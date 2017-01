Harbaoui haalt uit: “Gebrek aan respect van Weiler”

Hamdi Harbaoui (32) trainde voor het eerst mee met Charleroi. De Tunesische spits wordt gehuurd van Anderlecht waar René Weiler hem aan de kant schoof.

“In het begin van het seizoen scoorde ik regelmatig in de weinige minuten die ik meedeed (tegen Genk en OHL, nvdr)”, blikt hij terug. “Daarna werd ik zonder enige uitleg aan de kant geschoven en dat was toch een gebrek aan respect van Weiler. Voor het seizoen gaf hij een hele speech om me te overtuigen voor Anderlecht te kiezen en daarna liet hij me vallen. Als ik nu nog ongedisciplineerd was, dan had ik het nog begrepen, maar ik werkte wel als een gek.”

Soms werd gezegd dat Weiler Harbaoui fataal balverlies verweet tegen Saint-Etienne. “Dat las ik ook, maar hij sprak me er nooit over aan”, zegt hij. “Toen Deschacht tegen Standard opeens inviel als spits begreep ik het wel. Enfin, de coach moet leven met zijn keuzes en de rekening wordt gemaakt op het einde van het seizoen. Toen ik bij Anderlecht besliste om met de reserven te spelen, scoorde ik vier keer in drie matchen. Ook bij Charleroi wil ik de twijfel van buitenaf wegspelen. En dan terug naar Anderlecht? Waarom niet. Ik vertrek niet graag ergens op een slechte manier.”