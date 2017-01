Club Brugge legt vijfde nieuwkomer vast, Lille gaat met fiks deel van transfersom Meïté lopen

De winterse transferperiode is nog maar net begonnen, of Club Brugge heeft al zijn vijfde inkomende transfer beet. Zulte Waregem lijkt dan weer 60 procent van een eventuele transfersom van Meïté te moeten afstaan aan Lille, en op stage bij Genk mag de videoanalist elke dag het dak op! Uw dagelijkse portie clubnieuws.

Nog een Colombiaan

Club Brugge officialiseerde gisteren al zijn vijfde inkomende transfer in deze winterperiode. De Colom­biaan Germán Mera zette zijn handtekening onder een contract dat hem tot medio 2019 aan Club bindt, met een optie voor twee extra seizoenen. De centrale verdediger komt pas na het seizoen over van Deportivo Cali.

Nikola Storm staat dan weer dicht bij een huurovereenkomst met OHL. Lior Refaelov, José Izquierdo en Anthony Limbombe bleven gisteren uit voorzorg binnen, De Bock liep verder rondjes en Immers, Palacios en Carlos Strandberg werden vrijgesteld van de intense snelheidstesten. Gistermiddag en gisteravond had de spelersgroep vrij, vandaag wordt om 18 uur gespard in San Pedro de Alcantara tegen Werder Bremen.

Het is nu ook zeker dat Club voor de start van Play-off 1 nog een keer op stage trekt: de derde stage van het jaar is vastgelegd van 17 tot 26 maart in het Marbella Futbol Center.

Essevee zal Meïté zelf moeten verkopen

Lille lijkt niet geneigd de optie die Zulte Waregem heeft op Meïté te herzien. Zoals het ernaar uitziet, zal Essevee de optie voor 300.000 euro lichten en op het einde van het seizoen 60 procent van de verkoopprijs afstaan.

Gisteren hield Zulte Waregem in Marbella maar één trainingssessie, Jens Naessens (adductoren) trainde apart. Gisternamiddag kregen de spelers verzorging of konden ontspannen in de wellness, gisteravond stond een quiz op het programma. Vandaag wordt twee keer getraind, morgen staat met de oefenpartij tegen Borussia Mönchengladbach de enige partij van de stage op het programma.

“Normaal spar ik liever de laatste dag van de stage, maar de vraag kwam van Thorgan Hazard”, aldus coach Francky Dury, die nog deze week zijn ‘Izquierdo-type’ hoopt te mogen verwelkomen. “En ik vond het wel eens interessant om tegen een Duitse topploeg te spelen. Ik wil zo veel mogelijk spelers aan het werk zien, ook aanwinsten Severin en Gueye. En vandaag zag ik voor het eerst wat ik graag wil zien van tester Puel.”

Genkse assistent filmt elke training vanop het dak

Speciale opdracht voor Peter Persoons, de videoanalist van RC Genk. Hij mag in de Spaanse Pinatar Arena elke keer het dak van het hoofdgebouw beklimmen om de training vanuit vogelperspectief te filmen. “Met die beelden kunnen we de spelers helpen”, legt trainer Albert Stuivenberg uit. “Wij willen enkele nieuwe accenten leggen, vooral op tactisch vlak. Dan is het heel handig om tijdens de teammeetings de theorie uit te leggen aan de hand van beelden. Dingen die verkeerd liepen op training, maar ook acties, die precies heel goed werden uitgevoerd.”

Moeskroen huurt Kabasele (Anderlecht) tot einde van het seizoen

Nathan Kaba­sele (22) vond dan toch een club in eerste klasse. Moeskroen, dat Aaron Leya ­Iseka zag afhaken wegens een voorkeur voor het buitenland, huurt nu die andere RSCA-spits tot het einde van het seizoen. In laatste instantie dook ook nog de Engelse tweedeklasser QPR op, maar Kabasele wilde echt speelminuten verzamelen en koos voor Les Hurlus. Bij Anderlecht kwam hij dit seizoen maar drie keer in actie over alle competities doen. Ook de transfer van de Litouwse international Deivydas Matulevicius (27) naar Moeskroen is afgerond. De centrumaanvaller tekent tot het einde van het seizoen.

Anderlecht mag zich ook verheugen op 40.000 euro opleidingsvergoeding voor Franco Antonucci. De 17-jarige offensieve middenvelder werd in 2015 voor een bedrag tussen 500.000 en 1 miljoen euro verkocht aan Ajax en dat verkoopt hem nu voor 2,5 miljoen euro door aan Monaco.

RSCA-huurling Dodi Lukebakio, die na zes maanden eindelijk over de goeie papieren beschikt, speelde zijn eerste minuten voor Toulouse in de beker tegen Marseille. Deze week wordt de trasnfer van Dylan Lambrecht (24) van amateurclub FC Luik. De spits wordt wellicht meteen weer uitgeleend.

Mechele traint nog apart

Ook STVV vertoeft momenteel in Spanje. Sterker nog: in het Spaanse La Manga deelt het deze week de infrastructuur met Anderlecht, nota bene de eerste tegenstander na de winterstop. Nadat zaterdag de vier aanwinsten werden voorgesteld, trainden Boli Bolingoli, Sébastien Bruzzese, Igor Vetokele en Brandon Mechele zondag voor het eerst mee in Limburgse loondienst. Die laatste trainde uit voorzorg wel individueel, aangezien hij nog met een lichte blessure kampt.

Gretige Patosi wil staf overtuigen

Lokeren arriveerde gisteren rond 11 uur in Alicante, om 16 uur trainden de mannen van Runar Kristinsson een eerste keer aan het Campoamor-hotel. Ayanda Patosi moet de staf overtuigen van zijn fitheid en goesting en oogde alvast gretig. Vandaag staan er twee oefensessies op het programma.

Vier uur vertraging voor Waasland-Beveren

Waasland-Beveren had zaterdag bij het vertrek vier uur vertraging door de sneeuwval, maar het programma bleef vrij intact. Gisteren was alvast een pittige dag, met een loopsessie voor het ontbijt, een training op het veld én in de fitness. Vanzo en Michel, die revalideren, werkten ook in het zwembad.

Molenberghs mag weg, Gorius in beeld

Westerlo gaat vandaag voor het eerst op winterstage in het buitenland, in San Pedro del Pinatar. Opvallend: Jarno Molenberghs (27) gaat niet mee, hij kreeg te horen dat hij weg mag. Lommel en OHL tonen interesse. Trainer Jacky Mathijssen wil wel nog twee aanvallers erbij. Daarnaast is ook Julien Gorius (31) in beeld.

Versterking voor Eupen

Eupen blijft zich versterken met jong Afrikaans talent. Silas Gnaka, een 18-jarige verdediger uit Ivoorkust, tekende dit weekend zijn eerste profcontract bij de Oostkantonners. Na de Senegalees Mousa Wague (18) is Gnaka de tweede winterversterking vanuit de Aspire-opleiding voor Eupen. Morgen neemt Eupen het in Doha op tegen Bayern München.