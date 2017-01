Grijze start van de week

Relatief zachte lucht verdrijft tijdelijk de ­winterse koude, maar de wolken blijven in de meerderheid. Soms krijgen we regen en geleidelijk aan wakkert de wind aan. Tegen het einde van de week wordt het opnieuw kouder en vergroot de kans op winterse buien.

Vandaag hangt er plaatselijk dichte mist, die hier en daar kan aanvriezen en de weg glad kan maken. Wees dus voorzichtig op de baan. In de loop van de dag zal de mist verdwijnen, maar het blijft grijs en misschien valt er lokaal een ­regendruppel. Maxima richting 5 graden, aan zee tot 7 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten.

Vannacht krijgen we ­regen, want een storing trekt van west naar oost. In de Ardennen gaat het lichtjes vriezen en soms hard sneeuwen. In Vlaanderen schommelen de temperaturen rond 3 graden.

Dinsdag mogen we eerst meer regen verwachten, in de Ardennen sneeuw. Later wordt het droger met enkele opklaringen. Maxima rond 6 graden.

Woensdag krijgen we grijs weer met misschien wat licht gedruppel. Het wordt gevoelig zachter. De maxima klimmen tot 9 graden en in de Ardennen gaat het dooien.

Vanaf donderdag wordt het kouder en krijgen de buien geleidelijk aan overal een winters karakter.