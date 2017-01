Juventus pakt makkelijke zege tegen zwak Bologna

Juventus loopt weer uit op AS Roma. Foto: Photo News

Juventus verstevigt zijn koppositie in de Italiaanse Serie A. De Oude Dame pakte een makkelijke 3-0 thuiszege tegen Bologna.

Bologna (15de) in de Italiaanse competitie slaagde er niet in een vuist te maken tegen de fiere Italiaanse leider. Gonzalo Higuain opende de score voor Juventus na 7 minuten. Paulo Dyabala maakte er vlak voor de rust 2-0 van.

In de 54ste minuut legde Juventus de eindstand vast op 3-0 via alweer Higuain. Juventus loopt zo weer vier punten uit op eerste achtervolger AS Roma, met een wedstrijd minder gespeeld dan de Romeinen. Roma won vanmiddag al met 1-0 bij Genoa.