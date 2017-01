2017 mag dan met een nederlaag en een gelijkspel niet geweldig begonnen zijn voor Barcelona, Lionel Messi heeft wel al twee prachtige vrije trappen gescoord. In de bekerwedstrijd tegen Athletic de Bilbao trof hij al vanuit een moeilijke positie raak en op bezoek bij Villarreal bezorgde hij de Catalaan in de laatste minuut nog een puntje. Zijn vrije trap paste haast niet preciezer in de winkelhaak.