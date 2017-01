AA Gent tovert Servische spits uit de hoed

Late verrassing in het spelershotel van AA Gent in Oliva. Gisteren omstreeks 22.30 uur werd geprobeerd de 27-jarige Servische spits Darko Bjedov in het grootste geheim binnen te loodsen. Als alles goed gaat, tekent hij vandaag een contract. Het is nog niet duidelijk voor hoe lang.

Bjedov is hier geen bekende naam. Hij heeft in zijn carrière bij diverse Servische clubs gespeeld en deed dat slechts één keer buiten zijn landsgrenzen: in Montenegro bij Zeta. Daar werd hij vorig seizoen vicetopschutter met 18 goals in 33 wedstrijden. Dit seizoen was hij actief bij de Servische eersteklasser Javor Ivanjica, waar hij in twintig wedstrijden tien keer raak trof.

Bjedov is een grote spits (1m90, 84 kilogram), een type dat AA Gent dringend nodig had gezien het feit dat Kalifa Coulibaly met Mali naar de Afrika Cup gaat. Zonder zijn komst was Jérémy Perbet de komende weken de enig overgebleven diepe spits. Op de Zweed Emir Kujovic wordt niet meer gerekend.

Kalinic debuteert tegen Willem II

Eerder gisteren speelde AA Gent een oefenwedstrijd tegen het Nederlandse Willem II die uitdraaide op een 1-3-verlies. De nieuwe doelman Lovre Kalinic speelde een uur mee. Er werd in totaal vier keer een half uur gevoetbald, AA Gent wisselde gedurig. De Kroaat, die 3,1 miljoen euro kostte, liet een zeer overtuigende tussenkomst zien op een diepe bal die hij buiten de zestien met zijn borst wegwerkte. Met zijn 2m01 toonde hij ook veel présence. Zoals aangekondigd coachte hij met zijn luide stem de verdediging., maar perfect was zijn debuut niet.

AA Gent slikte in het uur met Kalinic tussen de palen een tegendoelpunt op hoekschop. En bij een laterale (maar moeilijke) terugspeelbal van Mitrovic maaide hij over het leer heen, gelukkig zonder erg. Voor Kalinic pleitte dat het een erg moeilijke bal was die Mitrovic gaf, dat werd aan de zijnlijn ook aangegeven. Kalinic zat met zijn lengte bij alle hoge ballen, één keer echter kon hij het leer niet meteen klemmen.

In het tweede uur stond Yannick Thoelen tussen de palen. Gent kwam 0-2 achter na een ongelukkige owngoal van Troost-Ekong, nog een debutant, maar scoorde tegen via Van der Bruggen. Die werd na een knappe infiltratie van Rob Schoofs alleen voor de keeper gebracht en kon de aansluitingstreffer maken. Willem II won uiteindelijk met 1-3 dankzij Lieftink. Rinne, Simon, Gershon en Neto waren wat ziek, Foket had last van de voet. Neto traint in Oliva sowieso niet mee omdat hij zijn rechterquadriceps preventief versterkt in de fitness. Asare maakte in de laatste 45 minuten zijn wederoptreden. Ook Kalu speelde zijn eerste minuten in Gentse loondienst.