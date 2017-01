Drama slaat toe bij broer zanger Hugo: per ongeluk eigen vrouw omvergereden

Zandhoven - Een verkeerd ­manoeuvre met de wagen heeft ongewild tot een drama geleid in Zand­hoven. Guy ­Verbraeken (70) wou zachtjes ­achteruit bollen, maar schoof uit op de pedalen, waarna Chris Perrett (70), zijn vrouw, onder de wagen belandde. Hulp kon niet meer baten en ze overleed later die avond. “Ik ben er ­kapot van”, zegt Guys broer Hugo, zanger en man van Nicole.

Ze kan haar tranen niet bedwingen, de medewerkster van domein Hooidonk, het vakantiecentrum van de Christelijke ­Mutualiteit in Zandvoorde. “Wat valt er nog te zeggen? Dit is verschrikkelijk”, klinkt het. Ze was vrijdag getuige van het plotse overlijden van Chris Perrett (70), ­vrij­willigster op het ­domein. Perrett had er vorige week mee de ­­wan­deling en ­optredens in goede banen geleid. De vrouw uit Malle tekende al jaren ­present, samen met haar man Guy ­Verbraeken.

Vrijdagnamiddag zaten alle activiteiten erop en besloot het koppel opnieuw ­huiswaarts te keren. Op de parking liep het vreselijk mis. De zeventiger stond te dicht bij een haag geparkeerd en moest daarom langs de passagierszetel ­in­stappen. Vrouw Chris wachtte een eind achter de wagen. Eens in­gestapt, ­probeerde hij de ­pedalen te bedienen, met de bedoeling zachtjes achteruit te rijden. Het manoeuvre ­pakte echter totaal verkeerd uit. Verbraeken schoof uit op de pedalen waarna zijn wagen plots met hoge snelheid ­achteruit bolde. Zijn vrouw belandde ­onder de wagen. De auto botste nadien ook nog­ ­tegen een geparkeerd busje. De vrouw bleek een zware hoofdwonde te ­hebben opgelopen.

In shock afgevoerd

Volgens onze informatie kwamen zie­kenwagen en MUG-dienst nog in allerijl ter plaatse. Maar de vrouw overleed later op de avond aan haar verwondingen. Haar man werd totaal in shock weggeleid. Tal van vrijwilligers bleken ­getuige van het ongewilde drama. “Haar plotse ­overlijden valt ons enorm zwaar”, zegt ­Johan Tourné, ­nationaal secre­taris van ­Samana (ziekenzorg van de CM). “Wat een fantastische week was, is voor onze ­vrijwilligers en deelnemers in een drama geëindigd dat je niemand toewenst. Het koppel zet zich al twintig jaar belan­geloos in voor ­onze deel­nemers.”

Guy Verbraeken is de broer van Hugo Sigal, de helft van ‘Nicole en Hugo’. De zanger reageert bijzonder aangeslagen op de dood van zijn schoonzus Chris. “Sinds haar overlijden vrijdag ­hebben Nicole en ik nog vijf shows ­moeten afwerken”, zegt Hugo. “The show must go on, zegt men altijd. Maar ik kan iedereen ­verzekeren dat het ons bijzonder zwaar valt. Het gaat ook om zo’n spijtig ongeval. Omdat mijn schoonzus bloed­verdunners nam, is de ­opgelopen hoofdwonde haar ­fataal ge­worden. Ik ben er ­kapot van.”