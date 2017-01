Dag des oordeels voor ‘diaken des doods’

Wevelgem - Moet Ivo Poppe (60, foto) voor een assisenjury verschijnen? De van zijn voetstuk gevallen We­velgemse diaken en verpleger in het AZ Delta van Menen kent vandaag zijn lot. Het Gentse ­parket-generaal wil hem voor assisen slepen voor het plegen van “minstens tien moorden”. De diaken zelf wil graag een ­assisenproces ver­mijden en hoopt op een doorverwijzing naar de correc­tionele rechtbank.

Poppe bekende bij zijn arrestatie in het voorjaar van 2014 de moorden op zijn moeder, schoonvader, dooppeter, grootoom endaarnaastook nog tweebejaardedames. Telkens ging het om zieke mensen die in de laatste fase van hun leven zaten. Poppe kon hun lijden naar eigen zeggen niet langer ­aanzien. 35 jaar lang had niemand iets in de gaten. Een proces volgt allicht later dit jaar.