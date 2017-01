Van Aert beleeft feest voor nieuwe Belgische titel... als bob

Geen traantjes aan de finish zoals vorig jaar, bij zijn eerste Belgische titel. Maar wel weer meteen enkele dikke kussen voor zijn vriendin Sarah. En ook Mama Ivonne werd eens stevig vastgepakt. ‘Zijn’ vrouwen waren dan ook supertrots op hun ‘Woutje’. Waarna het feest kon beginnen in de Kempen: “Voor mij een paar glaasjes cava, Wout is toch bob.”

Net als vorig jaar begaf Sarah zich in de slotronde naar de finish, om haar kampioen op te wachten. Eerst volgde een kus op de wang, dan vol op de mond. Maar geen tranen zoals vorig jaar. Went het succes stilaan? “Een gewone overwinning misschien wel een beetje, maar een kampioenschap blijft toch altijd speciaal. Ook al had ik deze Belgische titel wel een beetje verwacht, ik ben niet iemand die op voorhand van de daken schreeuwt dat Wout zal winnen. Wout kan altijd eens pech hebben of anderen kunnen een superdag hebben.”

Moest Van Aert over enkele weken zijn wereldtitel niet kunnen verlengen, dan rijdt hij het komende jaar rond in de Belgische driekleur. “En die is makkelijker om te wassen dan die regenboogtrui”, lacht Sarah. “Nee, serieus. Die witte wereldkampioenentrui is toch mooier. Maar dat zien we dan wel. Nu gaan we eerst een feestje bouwen in de parochiezaal van Lille, met alle vrienden. Dan drink ik wel een paar glaasjes cava, ja. En Wout? Die mag er niet zoveel drinken, die is bob. Die mag ons naar huis rijden.”