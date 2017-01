Crombez (SP.A) wil basisloon van 1.000 euro voor werklozen

Een basisloon van 1.000 euro voor werklozen. Dat is één van de zeven punten waarmee de SP.A-voorzitter John Crombez ons systeem volledig wil omgooien. De voorstellen zijn het resultaat van een lange discussieronde waarbij SP.A niet alleen te rade ging bij vakbonden of burgers, maar ook bij bedrijven en werkgeversorganisaties. “We moeten onze uitgangspunten volledig herdenken”, benadrukt SP.A-voorzitter John Crombez in zijn nieuwe boek Ctrl Alt Delete. Maar of die puzzel wel gelegd kan worden, daar zijn de experts nog niet van overtuigd.

Een basisloon van 1.000 euro voor werklozen doet denken aan een algemeen basisinkomen, maar geheel vrijblijvend is dit basisloon niet. Alleen werklozen die “bereid zijn om zich in te spannen voor samenleving” krijgen het. Die “werkbereidheid” ziet SP.A breed: alle activiteiten die nuttig en zinvol zijn voor de welvaart en het welzijn komen in aanmerking. Denk aan: kinderen opvoeden, mantelzorg, een opleiding volgen,... “Zo is volledige tewerkstelling haalbaar”, zegt Crombez.

Wat zegt de expert?

“Dit is gewoon een vorm van werklozensteun zoals er nu een werkloosheidsuit­kering is”, zegt professor Paul De Grauwe. “Niet te vergelijken met de grotere uitdaging van een universeel basis­inkomen.”

Hoe haalbaar is het?

De term basisloon dient om meer respect te tonen voor wie werkloos is, maar toch nuttig werk verricht. Het plan is niet goedkoop, maar wel haalbaar.

