Luc Steeno vermagert in sneltempo: 11 kilo lichter

Luc Steeno (52, foto) is in enkele maanden tijd elf kilo vermagerd. “Tijdens mijn ­jaarlijkse controle bleek mijn cholesterolgehalte plots heel hoog en toen kreeg ik toch schrik”, aldus Steeno. “Als ik op het podium stond en de foto’s zag die de fans maakten, merkte ik al wel dat ik een beetje opgezwollen begon te geraken en een buikje aan het krijgen was. Volgens de dokter was er maar een oplossing: vermageren. Ik kreeg een zeer strak drie­wekenregime en in het begin was dat wel moeilijk, maar je past je snel aan. Ik heb een nieuwe hond en dat beest is gelukkig dat we zo veel wandelen.”