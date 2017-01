Aantal vacatures voor leraars verdubbeld: scholen hebben plaats voor 1.016 leerkrachten

Het aantal vacatures in het ­basis en secundair onderwijs is op één jaar tijd verdubbeld, van 450 in oktober 2015 naar 1.016 een jaar later.

Volgens onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) is dat het gevolg van het groeiende aantal leerlingen en de uitstroom van gepensioneerde ­leraren. En dat is goed voor de werkzekerheid van leerkrachten, zegt ze. Want die moeten nu vaak de tijdelijke opdrachten aan elkaar rijgen alvorens ze vastbenoemd raken.

Uit de cijfers blijkt ook dat het aantal werkzoekende leraren in dezelfde periode met veertien procent is gedaald: van 4.672 naar 4.097.

Dat er toch zo veel leraren werkloos zijn, heeft te maken met de mismatch tussen de vraag en het aanbod. Zo is er een tekort aan leraren in technische vakken, wiskunde en Frans, maar wel een overschot in lichamelijke opvoeding en geschiedenis. Er zijn ook grote verschillen tussen steden en gemeenten.