Thibaut Courtois trapt zelf heerlijke vrije trap in de winkelhaak

Thibaut Courtois is de onbetwistbare nummer één in doel bij de Rode Duivels en Chelsea. Maar als de nood hoog is, kan hij nog altijd worden ingeschakeld bij vrije trappen, zo blijkt uit een filmpje vanop training dat hijzelf op Twitter zette. Daarin scoort de doelman zelf een perfecte vrije trap. "Soms scoor ik ook", klinkt het laconiek.