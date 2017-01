Moet Batshuayi toch weg bij Chelsea? Swansea-spits genoemd als vervanger

Wat nu, Antonio Conte? Michy Batshuayi onderstreepte gisteren zijn waarde voor Chelsea met een goal en een assist in de FA Cup tegen Peterborough. Maar tegelijk klinken de geruchten steeds luider dat de Italiaan de Belg als ruilmateriaal voor Fernando Llorente wil gebruiken. “Vandaag heeft hij getoond dat hij vooruitgang maakt”, klonk het zalvend bij de Chelsea-coach.

Toch vertellen de goal en de assist maar de helft van de waarheid. In de eerste helft had Batshuayi het erg lastig tegen verdedigers die doordeweeks aan de slag zijn in de Engelse derde klasse. Chelsea-coach Antonio Conte liet met wilde gebaren en Italiaanse vloeken verstaan wat hij dacht van Batshuayi’s prestatie. Toen de Belg twee grote kansen kort na elkaar onbenut liet, was Contes bulderende stem te horen tot op de persbanken. De Italiaan kon het ook maar matig pruimen dat Batshuayi te eerlijk was in het penaltygebied in plaats van zich te laten vallen na een contact.

Na de wedstrijd sloeg Conte echter een zalvende toon aan. “Michy speelde een goeie wedstrijd”, klonk het op automatische piloot. “Hij hield zich aan de afspraken en toonde een grote werkkracht. Hij scoorde ook een goal. Voor een spits is het belangrijk vertrouwen op te doen door te scoren. Hij moet nu op deze manier voortwerken. Hij is een jonge speler en hij boekt vooruitgang. Vandaag heeft hij dat getoond. Nu is het belangrijk voor hem om door te gaan op dezelfde manier en me meer wisseloplossingen te bieden in het team.”

Trainer en bestuur oneens?

Vooral die laatste zin was opmerkelijk. Conte lijkt ermee te insinueren dat hij Batshuayi nog altijd niet als een waardige vervanger van Diego Costa in de Premier League ziet. Iets dat hij ook al in de verf zette door zonder spits te spelen toen Costa een schorsingsdag in de competitie moest uitzitten. Volgens het goed ingelichte Sky Italia speelt Costa met het idee om Fernando Llorente uit Swansea weg te halen. Conte en Llorente werkten samen bij Juventus en veroverden er in 2014 de scudetto. Maar bij Swansea beleeft Llorente een moeilijk seizoen. Door Michy Batshuayi als pasmunt te gebruiken, zou de Welshe club misschien tot een verhuur of een verkoop verleid kunnen worden.

Toch is het onzeker of Conte zijn plannen krijgt doorgevoerd. Het bestuur en technisch directeur Michael Emenalo geloven in het potentieel van Michy Batshuayi en dan is het maar de vraag of een verhuur een goede oplossing is. De omgeving van de speler kreeg in elk geval nog niets te horen over een mogelijke uitleenbeurt. Batshuayi zelf kreeg van de club de dwingende wens niet met de pers te spreken en werd onmiddellijk na afloop weggeleid.