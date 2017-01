Wolfsburg heeft Franse international Ntep beet

Paul-Georges Ntep ruilt Rennes voor VFL Wolfsburg. De tweevoudige Franse international tekende maandag een contract tot eind 2021 bij Die Wölfe, meldde de club uit de Duitse Bundesliga. Met de overgang van de 24-jarige winger zou zo’n vijf miljoen euro gemoeid zijn.

Ntep, een in Kameroen geboren Fransman, verkaste halfweg het seizoen 2013-2014 van Auxerre naar Rennes en daar was hij in 74 competitiewedstrijden goed voor 18 doelpunten. Hij doorliep ook enkele jeugdreeksen van de Franse nationale ploeg en maakte op 7 juni 2015 zijn debuut in de Franse hoofdmacht in de oefeninterland tegen de Rode Duivels (3-4).

De winger is al de vierde wintertransfer voor Wolfsburg, na Yunus Malli, Riechedly Bazoer en Victor Osimhen. Hij is zondagavond naar het Spaanse La Manga afgereisd, waar zijn nieuwe ploeg op winterstage is.