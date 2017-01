Piqué viseert bobo in tribune na puntenverlies Barcelona: "Gezien? Ja, jij!"

FC Barcelona is zondag op de zeventiende speeldag in de Spaanse Primera Division niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel op het veld van Villarreal. Lionel Messi scoorde pas in de slotminuut van de reguliere speeltijd de gelijkmaker. Het nieuwe puntenverlies zorgde voor heel wat frustraties bij de Catalanen. Gerard Piqué koelde zijn woede op één bobo in het publiek: La Liga-voorzitter Javier Tebas.

In een aangename eerste helft nam Barcelona het voortouw, op slag van rust moest Asenjo alles uit de kast halen om een kopbal van Messi over zijn doel te duwen. Het bleef 0-0 bij de rust. Villarreal begon echter uitstekend aan de tweede helft en Nicola Sansone rondde een snelle counter feilloos af: 1-0. Barcelona ging op zoek naar de gelijkmaker maar een penaltyclaim voor een fout op Neymar viel in dovemansoren en ook na hands van Bruno in de grote rechthoek kreeg Barça geen strafschop.

Ook Villarreal wilde een penalty voor hands van Macherano, maar de scheidsrechter gebaarde opnieuw van krommenaas. Achteraf waren het echter (uiteraard) vooral de Catalanen die boos waren op de ref.

"Heb je dat gezien? Ja, jij"

Toen Gerard Pique bij het verlaten van het veld Javier Tebas ontdekte, viseerde hij de voorzitter van La Liga: "Heb je dat gezien? Ja, jij", verwijzend naar de twee niet-gefloten strafschoppen.

Tebas is niet onbesproken in Spanje nadat hij in november zich outte als fan van Real Madrid: "Als ik zou zeggen dat ik geen fan ben van Real, zou dat hypocriet zijn en zou ik bekend staan als een leugenaar wanneer bekende zou raken dat ik al fan ben sinds mijn jeugd, al 27 Clasico's ging bekijken en zeges van Real met vrienden ging vieren op café. Ik verkies om het te zeggen zoals het is."

Zo'n bekentenis mag dan wel nobel zijn, het is koren op de molen van criticasters. En van gefrustreerde Barça-spelers...

Door het puntenverlies ziet Barcelona de kloof met aartsrivaal en competitieleider Real Madrid, dat zaterdag al met 5-0 won van Granada, groeien tot vijf punten. De Madrilenen speelden bovendien een wedstrijd minder dan Barça. Real heeft 40 punten en wordt gevolgd door Sevilla (36), Barcelona (35), Atletico Madrid (31) en Villarreal (30).