83-jarige al vijf dagen spoorloos

Borgerhout - De politie en het parket van Antwerpen zijn op zoek naar de 83-jarige Henriette Dehaeze uit Borgerhout.

Op woensdag 4 januari belde ze rond 10.30 uur nog met haar familie, waarna ze te voet haar woning in de Turnhoutsebaan in Borgerhout verliet. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de dame.

Henriette Dehaeze is 1,58 meter groot en mager gebouwd en heeft witgrijs kort haar. Op het moment van haar verdwijning droeg zij vermoedelijk een lange bruine anorak.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.