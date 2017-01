Stijn Vreven krijgt bij NAC extra verdediger

NAC Breda heeft zich maandag versterkt met verdediger Chiró N’Toko. De 28-jarige N’Toko, een Congolees met een Belgisch paspoort, komt over van SC Cambuur. De fysiek sterke verdediger verbond zich voor anderhalf jaar aan de club uit Breda, die sinds kort getraind wordt door Stijn Vreven.

N’Toko verhuisde afgelopen zomer van FC Eindhoven naar Cambuur. De verdediger, die eerder bij ADO Den Haag speelde, was toen ook al in beeld bij NAC. Hij speelde dertien wedstrijden in de Jupiler League voor de Friese club, maar raakte door een blessure uit beeld. Andere spelers grepen in de tussentijd hun kans, waardoor Cambuur openstond voor een vertrek van N’Toko.

N’Toko (ex-Seraing) is de eerste aanwinst voor nieuwe trainer Stijn Vreven. NAC staat halverwege het seizoen op de achtste plaats in de Nederlandse tweede afdeling.

# Belga context ## Related picture(s) [SOCCER EUROPA LEAGUE GROUP F SASSUOLO VS GENK]

## Related link(s) [Link naar bericht op website NAC]

View full context on [BelgaBox]

(belga)