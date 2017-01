Ook Ricardo Carvalho trekt naar China

De Chinese eersteklasser Shanghai SIPG heeft de transfer van de Portugese verdediger Ricardo Carvalho afgerond, zo maakte de Aziatische Voetbalconfederatie (AFC) maandag bekend.

De 38-jarige voormalige international zat sinds vorige zomer zonder club, nadat zijn contract bij AS Monaco niet werd verlengd. Een koude douche voor Carvalho, die enkele weken eerder met Portugal Europees kampioen werd door in de finale gastland Frankrijk te verslaan. In het verleden verdedigde hij onder meer de kleuren van FC Porto, Chelsea en Real Madrid.

Bij Shanghai SIPG (Shanghai International Port Group) is zijn landgenoot André Villas-Boas momenteel als coach aan de slag. Eerder deze wintermercato pakte de club al uit met een opmerkelijke transfer door de Braziliaanse international Oscar voor zestig miljoen euro los te weken bij Chelsea. Speerpunt in de aanval is er diens landgenoot Hulk, die vorig jaar voor 55 miljoen euro werd overgenomen van Zenit Sint-Petersburg. Daar was hij destijds ploegmaat van Rode Duivel Axel Witsel, die ook op de radar van Shanghai SIPG stond maar uiteindelijk koos voor een bijzonder lucratief aanbod van Tianjin Quanjian.