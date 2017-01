AA Gent heeft nieuwe Servische aanvaller te pakken

AA Gent heeft een nieuwe spits te pakken. De 27-jarige Serviër Darko Bjedov tekent voor 2,5 jaar bij de Buffalo’s. Hij komt over van het Servische Javor.

Bjedov is hier geen bekende naam. Hij heeft in zijn carrière bij diverse Servische clubs gespeeld en deed dat slechts één keer buiten zijn landsgrenzen: in Montenegro bij Zeta. Daar werd hij vorig seizoen vicetopschutter met 18 goals in 33 wedstrijden. Dit seizoen was hij actief bij de Servische eersteklasser Javor Ivanjica, waar hij in twintig wedstrijden tien keer raak trof.

Bjedov is een grote spits (1m90, 84 kilogram), een type dat AA Gent dringend nodig had gezien het feit dat Kalifa Coulibaly met Mali naar de Afrika Cup gaat. Zonder zijn komst was Jérémy Perbet de komende weken de enig overgebleven diepe spits. Op de Zweed Emir Kujovic wordt niet meer gerekend.