STVV mag aanwinsten Sébastien Bruzzese, Brandon Mechele en Boli Bolingoli niet opstellen in de laatste competitiewedstijd tegen Club Brugge, dat de spelers tot het einde van het seizoen uitleent aan de Kanaries.

Voor Bruzzese, die wellicht tweede doelman wordt achter Lucas Pirard, is dat enigszins een verrassing. Bolingoli is de enige speler die in een echt offensieve rol uitgespeeld kan worden.