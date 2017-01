Jeremy Clarkson dolt met Thibaut Courtois en Eden Hazard

Jeremy Clarkson, James May en Richard Hammond zetten hun Top Gear-fratsen voort. "Weet je wie deze auto geweldig zouden vinden? Voetballers!", steekt Clarkson van wal. Dus brachten ze een bezoekje aan de club van Thibaut Courtois en Eden Hazard.

Clarkson creëerde voor de gelegenheid 'The Excellent', met het onderstel van een Land Rover en de carrosserie van een oude Mercedes SL cabrio. In een aflevering van 'Top Gear'-opvolger 'The Grand Tour' rijden ze met een zelfgemaakte crossover langs voetbalclub Chelsea. Courtois, Hazard en co weten niet goed wat ze van de in elkaar geflanste patserbak moeten denken.

Het legendarische Top Gear-trio dolt met de Belgen via de ondertitels. "In Londen is het koud, dus een cabriolet is niet echt ideaal", aldus Eden Hazard. Door Clarkson en co ondertiteld als: "Het eerste wat ik morgen doe, is al mijn wagens wegdoen om deze te kopen." Courtois merkt meteen op dat hij de wagen met zijn lengte niet echt comfortabel vindt. "Geweldig, zoveel hoofdruimte", luidt het dan weer in de ondertiteling.

De auto-connaisseurs lijken helemaal geen kaas gegeten te hebben van voetbal. Zo weten ze niet eens dat Hazard een Belg is en Richard Hammond raadt Courtois aan om, met zijn lengte, in doel te gaan spelen.