Waarom Kate Middleton liever een clutch dan een handtas draagt

Misschien heb je er nog niet op gelet, maar als Kate Middleton zich laat zien, heeft ze meestal met haar beide handen een clutch vast. Modieus, dat zeker, al denken experts dat er nog een andere reden is voor haar keuze.

Myka Meier, de New Yorkse vrouw achter de prestigieuze Beaumont Etiquette School, zei onlangs in een interview met tijdschrift Good Housekeeping dat de hertogin van Cambridge steeds een clutch bij zich heeft om lichamelijk contact met anderen te mijden. De clutch doet dienst als een schild en geeft het signaal dat de brunette praktisch gezien geen handjes kan schudden omdat ze het accessoire stevig ’moet’ vasthouden.

De Britse royaltywatcher William Hanson vindt dat Kate Middleton hiermee een beginnersfoutje maakt om te ontkomen aan handdrukken. Hij zegt in The Daily Mail dat ze beter voor trucjes zou kiezen die de Queen en andere leden van het koningshuis gebruiken. “De hand uitreiken naar een royal, tenzij die zelf het initiatief neemt, is een ongeschreven regel. Zodra Kate zich comfortabel voelt met haar koninklijke status, zal ze beseffen dat ze niet met iedereen handjes moet schudden. Een glimlach volstaat.” Hij voegt eraan toe dat ze haar handen ook achter de rug kan kruisen.

Foto: pn

Grant Harrold, voormalig butler van prins Charles, gelooft dan weer niet dat Middleton een clutch gebruikt als schild. “Het is gewoon haar favoriete pose en ze is nog elegant ook. De hertogin wordt zelfs vaak gezien zonder clutch, maar wel met haar handen voor haar lichaam. Ze zet als het ware een trend. Dat deed koningin Elizabeth ook door haar handtas rond haar linkerarm te laten bengelen en haar rechterhand vrij te houden voor gewenste handdrukken.”