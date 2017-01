Rampenplan afgekondigd na vondst vliegtuigbom: deel stadscentrum en shoppingscenter ontruimd

De politie snelde ter plaatse en stelde meteen een perimeter van 300 meter in. Foto: VKK

Kortrijk - Bij graafwerken op een bouwwerf van een nieuw woonzorgcentrum op de Veemarkt in Kortrijk is vandaag, maandag 9 januari, een oude vliegtuigbom gevonden. De politie snelde meteen ter plaatse en evacueerde de hele buurt. Ook een ingang van het shoppingcenter K werd afgesloten. Het rampenplan werd afgekondigd en DOVO is ter plaatse.

De veiligheidsdiensten stelden meteen een perimeter van 100 meter in. Binnen die perimeter valt ook een deel van het shoppingcenter K, in het centrum van Kortrijk. Iedereen werd geëvacueerd en de ingang van shoppingcenter K aan de Veemarkt werd gesloten uit veiligheidsoverwegingen. Ook de handelspanden in de Zwevegemstraat worden ontruimd.

DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, is onderweg en zal de situatie bekijken.

De oude vliegtuigbom werd gevonden op de CM-site op de Veemarkt, waar graafwerken aan de gang zijn voor de bouw van een nieuw woonzorgcentrum. Volgens onze reporter ter plaatse zit het verkeer in en rond de omgeving volledig dicht. De omgeving vermijden, is aangewezen.