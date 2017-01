Messi en zijn ploegmaats niet aanwezig op FIFA-gala

Lionel Messi en zijn teamgenoten bij Barcelona zijn niet aanwezig op het FIFA-gala in Zürich. De spelers van Barcelona moeten zich concentreren op de bekerwedstrijd tegen Athletic Bilbao woensdagavond en blijven dus in Catalonië. De internationale voetbalfederatie verkiest maandagavond de beste voetballer ter wereld tijdens The Best FIFA Football Awards. Topfavoriet Cristiano Ronaldo is wel aanwezig op het gala.