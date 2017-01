Restaurant waarschuwt 'lastige klanten': “Geen honger? Blijf dan buiten. Kun je niet tegen een grap? Blijf dan ook maar buiten”

Brugge - “Geen honger? Ga dan op café. Zin in frieten en cola? Ga dan naar een fastfoodrestaurant.” Met die waarschuwing hoopt restaurant Hashtag Food lastige klanten buiten te houden. “Dagelijks hebben we te maken met klanten die niets willen eten.”

Met gemiddeld 24.000 bezoekers per dag heeft Brugge er een prima kerstvakantie opzitten, maar restaurant Hashtag Food in Oude Burg ziet ze niet allemaal even graag komen. Want niet iedereen die het restaurant binnenstapt, doet dat om de kookkunsten van chef Dave Ruysschaert te ontdekken.

Vaak hopen toeristen er alleen maar de drukke straten te ontvluchten en een glas te drinken. “Of dan bestellen ze hoogstens een portie aardappelkwartjes uit de oven, een bijgerecht, om toch maar wat besteld te hebben”, zegt chef Ruysschaert met een zucht. “Zo gaat het dagelijks wel een keer of vijf. Nochtans heet onze zaak Hashtag Food, niet Hashtag Drink. En als we hen dat dan duidelijk maken, volgt er wel eens een scheldtirade. Vorige week was er nog een Indisch koppel dat weigerde eten te bestellen. We zouden branden in de hel, en bij het naar buiten gaan trokken ze een kader van de muur in de inkomhal.”