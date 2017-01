Cristiano Ronaldo verkozen wereldvoetballer van het jaar door de FIFA

Cristiano Ronaldo heeft de prijs voor beste speler ter wereld gekregen op de Best FIFA Football Awards. Met het Portugese team won hij in 2016 het EK en met Real Madrid won hij de Champions League. Enkele weken geleden won hij ook al de prestigieuze Gouden Bal.

Cristiano ronaldo was dé topfavoriet om de beste speler van 2016 te worden, dankzij de schitterende prestaties met Real Madrid in de Champions League in mei en op het Europees Kampioenschap met het nationale elftal van Portugal.

Tot vorig jaar reikte de FIFA samen met het magazine France Football de Gouden Bal Uit. Dit jaar organiseerde de voetbalorganisatie zijn eigen awardshow.

Ronaldo met vriendin Georgina Rodriguez en zoon Cristiano Junior Foto: AFP

Op het gala was er ook veel aandacht voor vrouwenvoetbal. De Duitse bondscoach Silvia Neid, goed voor een gouden medaille op de Olympische Spelen in Rio, werd verkozen als vrouwelijke coach van het jaar.

Foto: AFP

De beste vrouwelijke speelster van 2016 is Carli Lloyd. De Amerikaanse was ook in 2015 speelster van het jaar.

Foto: AFP

De award voor Fair Play ging naar Atlético Nacional. Het team schonk de titel van de Copa Sudamericana aan Chapecoense, waarvan bijna alle spelers en de technische staf verongelukt zijn in een vliegtuigcrash. Chapecoense was op weg naar de finale van de Copa Sudamericana tegen Atlético Nacional.

Foto: AFP

De beste mannelijke coach van het afgelopen jaar was Claudio Ranieri. Hij werd kampioen in de Premier League met Leicester City.