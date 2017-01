Het nieuwe wapen van Anderlecht: een GPS van 400.000 euro om elke speler helemaal door te lichten

De tijd dat de trainer met zijn eigen ogen moest zien welke spelers op training topfit zijn, is definitief voorbij. Of toch zeker bij Anderlecht, waar een ‘state of the art’ gps-systeem over elke speler massa’s trainingsinfo onmiddellijk doorstuurt naar een laptop aan de zijlijn. En dat mag iets kosten: 400.000 euro, een bedrag waarvoor menig eersteklasser een nieuwe basisspeler binnenhaalt. “Maar dit kan even belangrijk zijn.”