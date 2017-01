Staking in Londense metro: Britten schuiven beleefd aan in “langste rij ooit”

Bij de Londense metro is vandaag een 24 urenstaking aan de gang en dat zullen de pendelaars geweten hebben. Bussen rijden wel, maar je moet er wat voor over hebben. Aan een busstation bij Liverpool Street maken reizigers gewag van de “langste wachtrij ooit”. Maar chaos of niet: de Britten staan wél netjes en zonder morren in de rij.

Foto’s en filmpjes die op sociale media gedeeld worden, tonen een immense rij pendelaars die elk hopen een plaatsje op de volgende bus te versieren. De foto’s van een bushalte aan het metrostation bij Liverpool Street bewijzen dat Britten kampioen zijn in hoffelijk aanschuiven. Honderden mensen schuiven er aan over twee verdiepingen en helemaal rondom het gebouw. Kalm en netjes in één lange rij: we zien het hier in België nog niet gebeuren.

Chris Rickett, een journalist van de Britse krant Metro, stond in de rij aan te schuiven. Hij vergeleek zijn ervaring met “aanschuiven voor Space Mountain” -een populaire attractie in Disneyland. Toch viel de wachttijd volgens hem nog best mee. De rij liep buiten het station verder en verbreedde daar tot ongeveer 10 personen, maar het kostte hem maar een halfuurtje om het hele parcours af te leggen. “Je zou chaos verwachten, maar het aanschuiven loopt wonderwel en alles gaat er beleefd aan toe.”