“Witsel tekende zijn doodvonnis als Rode Duivel”

Kevin Oris wordt eind dit jaar 33 en zal nadien - als alles volgens plan verloopt - de voetbalschoenen definitief aan de haak hangen. Maar vooraleer de opgeschoten spits er de brui aan geeft, trekt hij nog even naar Japan, waar hij voor één seizoen - tot december 2017 - bij tweedeklasser Kyoto Sanga FC aan de slag gaat. De zoveelste stopplaats in Azië voor Oris, die zich dus als ervaringsexpert kan uitlaten over de transfer van Axel Witsel naar China.

Morgen vertrekt Kevin Oris naar Japan, waar hij vanaf eind februari zijn eerste wedstrijden voor Kyoto Sanga zal afwerken. Een tweedeklasser is dat, maar geen keuze voor het geld.

"Als ik voor het geld was gegaan, dan was ik in Zuid-Korea gebleven, want nu ga ik minder verdienen. Ik doe niks echt puur voor het geld, anders was ik zelfs naar Antwerp teruggekeerd, want dat had ik ook gewild. Ik heb er altijd van gedroomd om ook iets te betekenen in het buitenland. Straks zal ik kunnen zeggen dat ik sportief en financieel alles uit mijn carrière zal hebben gehaald. Ik stond lang in de top drie van beste spitsen in Zuid-Korea en ik heb in de Champions League gespeeld, wat onmogelijk zou zijn geweest in Europa. Alleen China was een keuze voor het geld. Maar je moet ook beseffen dat een Belg die zo ver weg speelt, gewoon wordt vergeten.”

Ook Axel Witsel?

“Ik vrees van wel. Rusland is China niet. Axel zal apart moeten bijtrainen. En mentaal - ook qua wedstrijden - zal het heel zwaar worden. Ik ben er zeker van dat hij zijn doodvonnis heeft getekend als Rode Duivel.”

Maar begrijp je zijn keuze voor Tianjin Quanjian?

“In China heerst een andere levensstijl en mentaliteit. De gemiddelde Chinees is niet belust op luxe. En dan die terbeschikkingstelling: Axel zal 24 op 24 en zeven dagen per week worden opgeëist en het grootste deel van de week met het vliegtuig onderweg zijn. Maar puur voor het geld was dit uiteraard de beste keuze.”