Deze prachtige vrije trap leverde Mohd Faiz Subri de Puskas Award op

De 29-jarige Maleisiër Mohd Faiz Subri heeft maandag op The Best FIFA Football Awards in Zürich de Puskas Award in ontvangst mogen nemen. Dat is de trofee voor het mooiste doelpunt van het jaar. Het pareltje van Subri kreeg de voorkeur op treffers van de Braziliaan Johnath Marlone en de Venezolaanse Daniuska Rodriguez.