Schuldenberg Antwerp al voor de helft gezakt

Antwerp FC heeft zopas zijn jaarrekeningen neergelegd. Daaruit blijkt dat de vzw, waarin de sportieve werking was ondergebracht, vorig jaar werd ontmanteld en overgenomen door de nv, die de logistieke werking verzorgde. Aangezien beide in handen waren van sterke man Patrick Decuyper, is dat vooral een administratieve zaak. Wel interessant is dat Antwerp in december een kapitaalsverhoging van 10 miljoen euro doorvoerde, waardoor de schuldenberg van de club uit eerste klasse B daalt tot 12,4 miljoen euro. De kapitaalsverhoging werd doorgevoerd door Goala bvba, ook al een bedrijfje van Decuyper. Maar waar het geld precies vandaan komt, is vooralsnog een mysterie. Decuyper heeft er met enkele administratieve manoeuvres immers voor gezorgd dat Goala pas in oktober 2017 zijn eerste jaarrekening moet neerleggen. Nog tien maanden wachten dus voor meer transparantie en de naam van de geldschieter(s).