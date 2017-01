Wiggins oefent voor zijn grote sprong

Neen hoor, Bradley Wiggins verveelt zich niet tijdens zijn wielerpensioen. In Oostenrijk klikte de Brit alvast de skilatten dicht om zich voor te bereiden op The Jump. Dat is een tv-show op Channel 4 waaraan veertien bekende Britten deelnemen, onder wie ex-voetballer Robbie Fowler en Wiggins. Die laatste zou op de Oostenrijkse piste maar weinig contact hebben gezocht met de andere deelnemers. Volgens criticasters neemt Wiggins deel aan het programma om zijn blazoen op te poetsen, volgens de gewezen Tour-winnaar zelf spreekt het competitie-element van de show hem aan, samen met het skiën, dat “een passie” is. Een exacte uitzenddatum van de show is nog niet bekend.