Supporters AA Gent willen echt ‘feestvak’ in Ghelamco Arena ... maar wie wil van vak veranderen?

‘Die Gelbe Wand’, maar dan in blauw en wit. Dat willen heel wat KAA Gent-supporters vanaf volgend seizoen in de Ghelamco Arena. Met een vragenlijst onderzoekt het club­bestuur of in tribune 2 zo’n ‘feestvak’ kan komen. Als het antwoord ja is, moeten sommige fans misschien een vak opschuiven.