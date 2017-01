Doelman Koen Casteels wil weg bij Wolfsburg: “Anderlecht of Genk? Ik sluit niets uit”

Als Herman Van Holsbeeck vandaag landt in La Manga, praat hij best eens met Koen Casteels (24). De keeper wil speelminuten en als dat niet kan bij Wolfsburg – waar hij momenteel op de bank zit – dan wil hij absoluut naar een andere club. Bundesliga-teams zoals Werder Bremen schuiven al aan, maar Casteels zegt ook niet op voorhand neen tegen een terugkeer naar België.

Op training in La Manga laat Wolfsburg-coach Valerien Ismaël zijn troepen afzien. Bijna was het Hein Vanhaezebrouck geweest die hier zijn opdrachten had staan schreeuwen, want AA Gent-voorzitter ...