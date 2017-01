FIFA keurt uitbreiding van WK naar 48 deelnemers goed

Het WK voetbal wordt vanaf 2026 met 48 landen gespeeld, in plaats van met 32 zoals nu. Dat heeft de Raad van de FIFA vanochtend beslist. In de groepsfase zal worden gewerkt met zestien poules van drie landen, de nummers één en twee van elke poule stoten door naar de knock-outfase. De WK's van 2018 (in Rusland) en 2022 (in Qatar) behouden hun 32 deelnemers.

In het FIFA-hoofdkwartier in Zürich moesten de 37 leden van het Uitvoerend Comité vandaag beslissen over de hervorming van het wereldkampioenschap vanaf de editie 2026. Op tafel lagen vijf mogelijke formats, al bestond er bijna unanimiteit over één ervan: 48 deelnemers, verdeeld in 16 poules van 3 landen met nadien een knock-outfase met 32 landen. Zoals verwacht werd dat voorstel vanochtend ook unaniem goedgekeurd.

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting. — FIFA Media (@fifamedia) 10 januari 2017

Meer details maakt de FIFA pas bekend na de vergadering van het Uitvoerend Comité, maar een uitbreiding naar 48 landen zou naar verwachting vooral Azië en Afrika meer WK-tickets opleveren. In het format van nu met 32 teams heeft Europa het overwicht met 13 tickets. Afrika heeft momenteel 5 deelnemers, Zuid-Amerika en Azië afhankelijk van barrages 4 of 5, Noord- en Centraal-Amerika 3 of 4 en Oceanië 0 of 1.

Zege voor Infantino

De beslissing is een overwinning voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino, die maandenlang ballonnetjes had opgelaten over hoe een uitgebreid WK er zou kunnen uitzien. Hij bezorgde de leden van het uitvoerend comité eind vorig jaar een 64 pagina’s tellende interne analyse van vijf mogelijke formats: het huidige systeem met 32 ploegen, twee varianten met 40 ploegen in een groepsfase, één variant met 48 ploegen en voorafgaande play-offs en één variant met 48 ploegen in een groepsfase. Het is dat laatste format dat als winnaar uit de interne analyse kwam en vandaag bekrachtigd werd.

De beloofde uitbreiding – waarmee Infantino zich bij de nieuwe verkiezingen in 2019 meteen ook van aardig wat stemmen verzekert – wordt door de ‘kleinere’ landen uiteraard op gejuich onthaald. Zij maken nu meer kans op WK-deelname en de bijhorende premie van 4,75 miljoen euro.

"Willen meer geld verdienen"

Ook de sponsors zijn tevreden dat zij nu niet in 64, maar wel in 80 wedstrijden in beeld komen, terwijl het competitieformat de tv-partners de mogelijkheid geeft om elke match van een uniek tijdslot te voorzien – in de huidige formule wordt de laatste speeldag in elke groep gelijktijdig afgewerkt – en zo meer kijkers te bereiken.

In een interne nota berekende de FIFA dat al die ‘blijdschap’ zo’n 600 miljoen euro extra winst moet opleveren ten opzichte van het komende WK 2018. “We hoeven niet beschaamd te zijn om geld te willen verdienen”, zei Infantino eerder al. “Integendeel.”

Fysieke belasting?

Al is het net dat wat zijn critici hem verwijten. Zo waarschuwde de belangenvereniging van Europese clubs ECA al dat de WK-uitbreiding geen aandacht heeft voor de toenemende fysieke belasting op de spelers. Een argument dat in dit format evenwel niet opgaat. Het vernieuwde WK zal net als nu 32 dagen duren en de uiteindelijke winnaar zal net als nu zeven wedstrijden moeten spelen. De blijvende kritiek van de ECA is vooral een manier om meer geld los te krijgen bij de FIFA voor het afstaan van hun spelers aan de nationale ploeg.

Wel een terechte opmerking: de mogelijkheid tot salonremises in de vernieuwde groepsfase. In een poule met drie is de kans groter dan in het huidige systeem dat in de laatste groepswedstrijd beide ploegen voldoende hebben aan een gelijkspel. Om akkoordjes te vermijden, stelde Infantino intern al voor om draws op het WK te beëindigen met strafschoppen om zo toch een winnaar aan te duiden. Een voorstel dat bij velen op onbegrip stuit. Een beslissing hierover – net als welke continenten nu meer landen mogen afvaardigen – wordt evenwel niet vandaag genomen.