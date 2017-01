Eerste beelden: dit zijn de restaurants van Mijn Pop-uprestaurant 2017

Mijn Pop-Uprestaurant! komt deze lente naar Antwerpen en Kortrijk. De opbouw van de pop-ups is al begonnen op de Antwerpse Gedempte Zuiderdokken en op het Kortrijkse Schouwburgplein: niet twee, maar dit jaar liefst drie per stad.

Het programma begint pas volgende maand op VTM, maar de containers waar zich andermaal een culinaire strijd zal afspelen, worden op dit moment al in elkaar gezet. Nieuw dit jaar is dat er slechts twee steden het strijdtoneel vormen: Kortrijk en Antwerpen. Op twee pleinen worden de XL-constructies neergepoot die binnenkort worden omgetoverd tot drie originele pop-uprestaurants met elk een eigen verhaal.

Antwerpen

In Antwerpen zullen de restaurants op de Gedempte Zuiderdokken plaatsnemen.

Foto: VTM

Foto: VTM

Foto: VTM

Kortrijk

In Kortrijk vinden we de drie restaurants binnenkort op het historische Schouwburgplein.

Foto: VTM

Foto: VTM

Foto: VTM

Uitzonderlijk vervoer

Op elk plein komen 45 units van 18 vierkante meter, die samen drie restaurants vormen. De units wegen 2,5 ton per stuk en bekleden een totale oppervlakte van 1.188 vierkante meter. Per stad zijn er 23 transporten uitzonderlijk vervoer nodig om de pop-ups ter plaatse te krijgen en 5.800 werkuren om ze op te bouwen. De restaurants worden ook nog bekleed met 17.150 meter hout. Elk restaurant beschikt over een eigen afvalwaterfiltering.

De namen, de concepten en de uitbaters zijn op dit ogenblik nog niet bekend, al zijn de deelnemende koppels al begonnen aan de opnames. Zij zullen net als vorig jaar worden beoordeeld door Sepideh Sedaghatnia, Gert Verhulst en Sergio Herman.